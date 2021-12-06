Медведчуку продовжили домашній арешт до середини січня, - адвокатка

Про це кореспонденту УНІАН повідомила його адвокатка Лариса Чередніченко.



Вона заявила, що запобіжний захід був подовжений Печерським районним судом до 14 січня.

За словами адвокатки, сторона захисту не оскаржуватиме це рішення.



Йдеться про справу за фактом державної зради і сприяння терористичній діяльності. У цій справі Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), в результаті якої російські гібридні сили отримали понад 200 мільйонів гривень.



У цій справі Медведчуку слідчі СБУ оголосили підозру 12 жовтня 2021 року.

12 травня 2021 року Медведчук прийшов для вручення йому підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму до Офісу генпрокурора.

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в держзраді у "кримській" справі нардепу Віктору Медведчуку у вигляді особистого зобов'язання до 31 грудня.