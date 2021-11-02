Медведчуку обрали новий запобіжний захід

Про це передає Еспресо.TV.



Прокурори зазначали, що шестимісячний цілодобовий домашній арешт закінчився, тому подовжити його в цьому кримінальному провадженні неможливо.



"Єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення - особисте зобов’язання з покладенням на підозрюваного обов’язків", - заявили в ОГПУ.



У вівторок, 2 листопада, Печерський районний суд столиці провів засідання для зміни запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку у справі про держзраду. Згідно з рішенням суду представник "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) перебуватиме під особистим зобов'язанням до 31 грудня.

У травні суд відправив Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт за держзраду, порушення законів війни та розграбування державних надр в окупованому Криму.

Також Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом до 7 грудня по іншій справі. Його підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.

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