Медведчуку обрали новий запобіжний захід
Печерський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в держзраді нардепу Віктору Медведчуку у вигляді особистого зобов'язання до 31 грудня
Про це передає Еспресо.TV.
Прокурори зазначали, що шестимісячний цілодобовий домашній арешт закінчився, тому подовжити його в цьому кримінальному провадженні неможливо.
"Єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення - особисте зобов’язання з покладенням на підозрюваного обов’язків", - заявили в ОГПУ.
У вівторок, 2 листопада, Печерський районний суд столиці провів засідання для зміни запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку у справі про держзраду. Згідно з рішенням суду представник "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) перебуватиме під особистим зобов'язанням до 31 грудня.
- У травні суд відправив Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт за держзраду, порушення законів війни та розграбування державних надр в окупованому Криму.
- Також Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом до 7 грудня по іншій справі. Його підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.
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