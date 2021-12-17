Суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом

Про це свідчить трансляція засідання суду.



Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула апеляції, які подали прокуратура й адвокати Віктора Медведчука.



Вони оскаржували рішення слідчого судді Печерського районного суду Києва від 12 жовтня 2021 року щодо відмови в задоволенні клопотання стосовно призначення нардепу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою й обрання цілодобового домашнього арешту.



Рішення суду першої інстанції залишилося чинним, а апеляції прокуратури й адвокатів не задовольнили.

12 травня 2021 року Медведчук прийшов для вручення йому підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму до Офісу генпрокурора.

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в держзраді у "кримській" справі нардепу Віктору Медведчуку у вигляді особистого зобов'язання до 31 грудня.

6 грудня Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт до середини січня.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb