Суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом
Апеляційний суд Києва не скасував цілодобовий домашній арешт очільнику партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку
Про це свідчить трансляція засідання суду.
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула апеляції, які подали прокуратура й адвокати Віктора Медведчука.
Вони оскаржували рішення слідчого судді Печерського районного суду Києва від 12 жовтня 2021 року щодо відмови в задоволенні клопотання стосовно призначення нардепу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою й обрання цілодобового домашнього арешту.
Рішення суду першої інстанції залишилося чинним, а апеляції прокуратури й адвокатів не задовольнили.
- 12 травня 2021 року Медведчук прийшов для вручення йому підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму до Офісу генпрокурора.
- Печерський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в держзраді у "кримській" справі нардепу Віктору Медведчуку у вигляді особистого зобов'язання до 31 грудня.
- 6 грудня Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт до середини січня.
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