"Дружина не хоче, щоб я потрапив на війну, чи "утилізацію": член збірної України з вуличної риболовлі не повернувся з ЧС в Італії

Про це повідомив капітан команди Данило Лясов.

Артур Білан написав повідомлення капітану команди Лясову, де заявив, що приймає "важке для себе рішення" і не повернеться в Україну.

"Це спільне сімейне рішення. Дружина не хоче жити в стресі, у нас маленька дитина, які потрібно піти у дитсадок і школу та не чути звуки вибухів. І звісно, дружина не хоче, щоб я потрапив на війну, чи "утилізацію", - написав Білан.

За словами учасника збірної України з вуличної риболовлі, він боїться мобілізації і вже має 2 повістки.

Збірна України посіла п’яте місце на чемпіонаті світу, який проходив у Італії.