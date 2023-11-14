"Дружина не хоче, щоб я потрапив на війну, чи "утилізацію": член збірної України з вуличної риболовлі не повернувся з ЧС в Італії
Член національної команди з вуличної риболовлі Артур Білан прийняв рішення не повертатись до України після чемпіонату світу в Італії
Про це повідомив капітан команди Данило Лясов.
Артур Білан написав повідомлення капітану команди Лясову, де заявив, що приймає "важке для себе рішення" і не повернеться в Україну.
"Це спільне сімейне рішення. Дружина не хоче жити в стресі, у нас маленька дитина, які потрібно піти у дитсадок і школу та не чути звуки вибухів. І звісно, дружина не хоче, щоб я потрапив на війну, чи "утилізацію", - написав Білан.
За словами учасника збірної України з вуличної риболовлі, він боїться мобілізації і вже має 2 повістки.
Збірна України посіла п’яте місце на чемпіонаті світу, який проходив у Італії.
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