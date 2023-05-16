Дружину ексканцлера Німеччини Шредера звільнили з держагенції через відвідини прийому посла РФ на честь 9 Травня
Дружину колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера Со Йон Шредер-Кім звільнили з державної бізнес-агенції через її присутність на прийомі з нагоди 9 Травня в російському посольстві в Берліні
Про це повідомляє The Guardian.
Речник міністерства економіки в землі Північний Рейн-Вестфалія заявив, що трудові відносини між Шредер-Кім та NRW.Global Business були припинені "без попередження і з негайним набранням чинності" 16 травня.
Раніше у мережі було оприлюднено знімки, на яких Шредер та його дружина сфотографовані на прийомі в посольстві РФ в Берліні 9 травня. Це викликало нову хвилю критики колишнього канцлера, який відмовився заперечувати дружбу з російським диктатором Володимиром Путіним та обривати ділові зв’язки з Москвою, попри повномасштабну агресію РФ проти України.
55-річна Шредер-Кім працювала представницею Південної Кореї в агенції сприяння зовнішній торгівлі землі Північний Рейн-Вестфалія впродовж 11 років.
- 10 травня стало відомо, що Герхард Шредер з дружиною відвідав прийом, який посол Росії влаштував честь перемоги у Другій світовій війні над Німеччиною.
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