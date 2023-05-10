Ексканцлер Німеччини Шредер відвідав у Берліні прийом, який посол РФ влаштував на честь 9 Травня
Колишній канцлер ФРН Герхард Шредер 9 травня відвідав прийом, який посол Росії влаштував честь перемоги у Другій світовій війні над Німеччиною
Про це пише DW із посиланням на Berliner Zeitung.
Шредер прийшов на прийом, який влаштував російський посол Сергій Нечаєв, разом з дружиною. Крім колишнього канцлера на святкуванні були присутні й інші відомі у Німеччині політики - ексголова держради НДР Егон Кренц, Александр Гауланд з правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" та Тіно Хрупалла і Клаус Ернст з "Лівої партії".
Також до посла РФ прийшли дипломати з країн СНД, Азії, Латинської Америки, Африки та Близького Сходу. Серед інших на запрошення відгукнувся й представник Китаю.
DW нагадує, що у Німеччині Шредера критикують за відмову відмежуватися від Кремля та однозначно засудити російське вторгнення в Україну. Його хотіли виключити з Соціал-демократичної партії, але спецкомісія не знайшла для цього підстав.
Навесні 2022 року Бундестаг позбавив Шредера привілеїв, які належать ексканцлерам ФРН, зокрема помічників та офісу в парламенті. При цьому за колишнім головою уряду збереглися право на охорону та пенсію. Шредер намагався оскаржити рішення парламенту в суді, але позов було відхилено.
79-річний Герхард Шредер обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 до 2005 року. З 2007 до травня 2022 року очолював раду директорів Роснєфті.
- У серпні 2022 року Герхард Шредер заявив, що під час візиту до Москви зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним та говорив з ним про припинення вогню в Україні.
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