Про це пише DW із посиланням на Berliner Zeitung.

Шредер прийшов на прийом, який влаштував російський посол Сергій Нечаєв, разом з дружиною. Крім колишнього канцлера на святкуванні були присутні й інші відомі у Німеччині політики - ексголова держради НДР Егон Кренц, Александр Гауланд з правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" та Тіно Хрупалла і Клаус Ернст з "Лівої партії".

Також до посла РФ прийшли дипломати з країн СНД, Азії, Латинської Америки, Африки та Близького Сходу. Серед інших на запрошення відгукнувся й представник Китаю.

DW нагадує, що у Німеччині Шредера критикують за відмову відмежуватися від Кремля та однозначно засудити російське вторгнення в Україну. Його хотіли виключити з Соціал-демократичної партії, але спецкомісія не знайшла для цього підстав.

Навесні 2022 року Бундестаг позбавив Шредера привілеїв, які належать ексканцлерам ФРН, зокрема помічників та офісу в парламенті. При цьому за колишнім головою уряду збереглися право на охорону та пенсію. Шредер намагався оскаржити рішення парламенту в суді, але позов було відхилено.

79-річний Герхард Шредер обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 до 2005 року. З 2007 до травня 2022 року очолював раду директорів Роснєфті.