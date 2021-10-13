ДСНС попередила про значний дощ у п'яти областях і туман на заході країни
Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про сильні дощі у деяких регіонах України
Про це повідомив пресцентр служби.
Вранці 13 жовтня у західних областях туман, видимість 200-500 м.
Протягом доби в Одеській та Миколаївській областях, вдень у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях значний дощ.
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