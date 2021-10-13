ДСНС попередила про значний дощ у п'яти областях і туман на заході країни

Про це повідомив пресцентр служби.

Вранці 13 жовтня у західних областях туман, видимість 200-500 м.



Протягом доби в Одеській та Миколаївській областях, вдень у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях значний дощ.