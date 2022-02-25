ДСНС спростували повідомлення російських військових про те, що вони не обстрілюють мирне населення
Рятувальники назвали цинічною брехнею заяви військових РФ про те, що ті не обстрілюють громадянське населення
Про це інформує пресслужба ДСНС .
"Ворог заявляє, що не завдає ударів по цивільному населенню, що громадянам України нічого боятися... Це, на жаль, не наші реалії, а лише чергова брехня кремлівських пропагандистських телеканалів", - зазначили у ДСНС.
Під час боїв у Сумах загинув один рятувальник. Коли співробітники ДСНС з усієї країни за сигналом "збір-аварія" прямували до своїх підрозділів, внаслідок атаки росіян загинув командир відділення 34 Державного пожежно-рятувального поста смт. Есмань Сумської області. Спочатку з ним втратили зв'язок, а потім чоловіка вбили біля його машини на шляху до підрозділу.
Без батька лишилося двоє дітей. У ДСНС висловили співчуття з приводу загиблого.
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