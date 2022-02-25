ДСНС спростували повідомлення російських військових про те, що вони не обстрілюють мирне населення

Про це інформує пресслужба ДСНС .



"Ворог заявляє, що не завдає ударів по цивільному населенню, що громадянам України нічого боятися... Це, на жаль, не наші реалії, а лише чергова брехня кремлівських пропагандистських телеканалів", - зазначили у ДСНС.



Під час боїв у Сумах загинув один рятувальник. Коли співробітники ДСНС з усієї країни за сигналом "збір-аварія" прямували до своїх підрозділів, внаслідок атаки росіян загинув командир відділення 34 Державного пожежно-рятувального поста смт. Есмань Сумської області. Спочатку з ним втратили зв'язок, а потім чоловіка вбили біля його машини на шляху до підрозділу.



Без батька лишилося двоє дітей. У ДСНС висловили співчуття з приводу загиблого.

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