ДСНС знешкодила за добу 1,2 тис. вибухонебезпечних предметів, у тому числі авіабомбу

Про це ДСНС повідомила у телеграм.



"Минулої доби піротехніки ДСНС залучалися 179 разів. Виявлено, вилучено та знешкоджено 1 245 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 1 авіаційна бомба. Обстежено територію площею 697,63 га", – йдеться у повідомленні.



Найбільше роботи піротехніки мали на Харківщині – їх викликали більше 3 тисяч разів, а також на Київщині (1,3 тис.) та Миколаївщині (1,1 тис.).



З початку повномасштабного наступу Росії піротехніки ДСНС знешкодили 83,5 тис. вибухонебезпечних предметів та 567,4 кг вибухонебезпечної речовини, у тому числі 1958 авіабомб. Піротехніки обстежили територію в 14,7 тис. га.



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