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ДТЕК законтрактував додаткові 70 тис. тонн вугілля з Польщі

13 листопада, 2023 понедiлок
17:09
Економіка вугілля порт

Найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України ДТЕК на осінньо-зимовий період законтрактувала додаткові 70 тис. тонн вугілля з Польщі

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Робимо все можливе, щоб українські родини були взимку з теплом та світлом. Саме тому ДТЕК законтрактував додаткові 70 тисяч тонн вугілля з Польщі. Увесь обсяг законтрактованого імпортного палива із сусідньої країни збільшено до 280 тисяч тонн", - ідеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що вугілля необхідне для виробництва електроенергії на теплоелектростанціях і, відповідно, для стабільної роботи всієї енергосистеми України.

"Для нас пріоритетним залишається використання українського вугілля. Втім, в умовах, коли російські окупанти намагаються знищити українську енергосистему, імпортне паливо додасть нам міцності", - зазначили в ДТЕК.

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