ДТЕК законтрактував додаткові 70 тис. тонн вугілля з Польщі
Найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України ДТЕК на осінньо-зимовий період законтрактувала додаткові 70 тис. тонн вугілля з Польщі
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"Робимо все можливе, щоб українські родини були взимку з теплом та світлом. Саме тому ДТЕК законтрактував додаткові 70 тисяч тонн вугілля з Польщі. Увесь обсяг законтрактованого імпортного палива із сусідньої країни збільшено до 280 тисяч тонн", - ідеться у повідомленні.
У компанії наголосили, що вугілля необхідне для виробництва електроенергії на теплоелектростанціях і, відповідно, для стабільної роботи всієї енергосистеми України.
"Для нас пріоритетним залишається використання українського вугілля. Втім, в умовах, коли російські окупанти намагаються знищити українську енергосистему, імпортне паливо додасть нам міцності", - зазначили в ДТЕК.
- У вересні стало відомо, що в Україні склали графіки погодинних відключень, але не застосовуватимуть їх. Відключення можливі лише в разі серйозних пошкоджень енергооб'єктів унаслідок нових обстрілів.
- 12 жовтня очільник Міненерго Герман Галущенко заявив, що Україна підготувалася до можливих блекаутів узимку, тривалих відключень електрики не передбачається.
- Водночас в Укренерго розповіли про три рівні захисту енергооб'єктів від атак РФ.
Читайте також. Зима близько: у якому стані наша енергетика та наскільки тривалими можуть бути блекаути
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.16 Купівля 37.16Продаж 37.74
- EUR Купівля 39.6Продаж 40.49
- Актуальне
- Важливе