ДТЕК законтрактував додаткові 70 тис. тонн вугілля з Польщі

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Робимо все можливе, щоб українські родини були взимку з теплом та світлом. Саме тому ДТЕК законтрактував додаткові 70 тисяч тонн вугілля з Польщі. Увесь обсяг законтрактованого імпортного палива із сусідньої країни збільшено до 280 тисяч тонн", - ідеться у повідомленні.



У компанії наголосили, що вугілля необхідне для виробництва електроенергії на теплоелектростанціях і, відповідно, для стабільної роботи всієї енергосистеми України.



"Для нас пріоритетним залишається використання українського вугілля. Втім, в умовах, коли російські окупанти намагаються знищити українську енергосистему, імпортне паливо додасть нам міцності", - зазначили в ДТЕК.

У вересні стало відомо, що в Україні склали графіки погодинних відключень, але не застосовуватимуть їх. Відключення можливі лише в разі серйозних пошкоджень енергооб'єктів унаслідок нових обстрілів.

12 жовтня очільник Міненерго Герман Галущенко заявив, що Україна підготувалася до можливих блекаутів узимку, тривалих відключень електрики не передбачається.

Водночас в Укренерго розповіли про три рівні захисту енергооб'єктів від атак РФ.

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