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ДТП із кортежем Ярославського: з моргу зникли речі загиблого, поліція відкрила провадження

15 лютого, 2022 вiвторок
15:54

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом втрати речових доказів у справі про смертельну ДТП за участю кортежу Олександра Ярославського

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Халатне ставлення до своїх обов'язків працівників Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судмедекспертизи призвело до втрати речових доказів з кримінального провадження, відкритого в рамках досудового розслідування обставин ДТП, що сталася 9 лютого на автотрасі в Харківській області. Слідчі внесли відомості в ЄРДР за статтею про службову недбалість (ч.1 ст.367 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування, щоб з'ясувати, де перебувають втрачені речові докази, поліцейські встановили перелік співробітників моргу та провели невідкладні слідчі дії, зокрема п'ять обшуків та дев'ять оглядів.

"Слідчі дії здійснено у приміщенні моргу, за адресами проживання працівників, а також у їхніх транспортних засобах. Досудове розслідування триває", - додали у Нацполіції.

Очільник МВС Денис Монастирський уточнив, що з моргу зник одяг загиблого в ДТП чоловіка.

"Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне... Повертайтеся якнайшвидше, пане Ярославський, у нас є до вас багато питань", - додав Монастирський.
 

  • Нагадаємо, що 9 лютого, близько 22:55 на дорозі "Київ - Харків - Довжанський" сталась смертельна аварія. Автомобіль, який їхав зі сторони Чугуєва у напрямку Харкова, наїхав на 50-річного пішохода, який потім загинув. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями. "Українська правда" із посиланням на свої джерела 10 лютого повідомила, що на місці аварії знайшли автомобільні номери передньої машини кортежу бізнесмена.
  • Водночас Фінансова група Development Construction Holding, президентом якої є Олександр Ярославський, повідомила, що за кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH.
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