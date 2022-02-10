ДТП з кортежем Ярославського: Монастирський звільнив очільника поліції Харківщини за підозру чоловіку, який перебував у іншому місці

Про це він написав у Facebook.



"Щойно прийняв рішення про звільнення начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна.

Також буде розслідувано спробу фальсификації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена

Олександра Ярославського", - зазначив міністр.



Він пояснив свої дії передачею до прокуратури підозри щодо невинної людини.



"Слідчі Харківської поліції подали до прокуратури області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП. Натомість, вже сьогодні стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці", - додав Монастирський.



Міністр додав, що справа має бути передана на інший рівнь.



"Через намагання приховати цей злочин та надання завідомо неправдивих показань, справа має бути передана до Головного слідчого управління Національної поліції для повного та об’єктивного розслідування", - підсумував він.





Нагадаємо, у середу, 9 лютого, близько 22:55 на дорозі "Київ-Харків-Довжанський" сталась смертельна аварія. Автомобіль, який їхав зі сторони Чугуєва у напрямку Харкова, наїхав на 50-річного пішохода, який потім загинув. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями. "Українська правда" із посиланням на свої джерела 10 лютого повідомила, що на місці аварії знайшли автомобільні номери передньої машини кортежу бізнесмена.

Водночас Фінансова група Development Construction Holding, президентом якої є Олександр Ярославський, повідомила, що за кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH.

За даними "Української правди", під час смертельної аварії за участі кортежу бізнесмена Олександра Ярославського 9 лютого жертву переїхали два автомобілі поспіль.