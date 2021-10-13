ДТП зі "слугою" Трухіним: нардепа ще не допитували, а відео аварії не знайшли, - ДБР

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит УП.

У ДБР зауважили, що зараз з'ясовують, хто був за кермом автомобіля, що потрапив в аварію. Для цього вилучили відеозаписи руху транспортних засобів, які за часом фіксації були наближені до часу ДТП. Але запису, на якому зафіксовано сам момент ДТП, у кримінальному провадженні поки немає.

Відомство допитало понад десять свідків аварії. У свою чергу, самого Трухіна запросять на допит після проведення експертиз та отримання висновків експертів.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Поряд з іншими заходами, спрямованими на встановлення всіх обставин правопорушення, встановлюються додаткові свідки події, інші відеозаписи події і джерела інформації про нього, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні", - повідомили в ДБР.



Раніше повідомлялося, що народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, який став винуватцем ДТП з 6 постраждалими на Бориспільській трасі при в'їзді в Київ, залишив країну.

Згодом, у поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb