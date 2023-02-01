Про це повідомляє Wprost.

На думку Дуди, було б символічно прийняти капітуляцію Росії після її поразки у війні проти України в Переяславі на Київщині. За словами президента Польщі він про це свого часу безпосередньо сказав Зеленському.

"Я кажу: Володимире, дивлячись на нашу історію, як колись ці шляхи розійшлися, я вас прошу – коли ви переможете Росію, коли росіяни прийдуть сюди навколішки підписувати мир, то везіть їх у Переяслав, нехай вони з вами підпишуть мир. Нехай там перекреслять усі ті роки радянського та російського впливу і цю неволю від часів царизму до недавнього часу, від якої ви зараз знову захищаєтесь", – розповів Дуда під час візиту до Латвії.

Президент також Польщі заявив, що вірить, що завдяки спільній підтримці Україна переможе ворога.

1 лютого стало відомо, що Володимир Зеленський наприкінці лютого може відвідати Польщу для зустрічі з президентом США Джо Байденом та Анджеєм Дудою.

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