Дуда розповів, в якому місті порадив Зеленському приймати капітуляцію Росії
Президент Польщі Анджей Дуда порадив Володимиру Зеленському приймати капітуляцію Росії у Переяславі, де гетьман Богдан Хмельницький у 1654 році уклав союз з Московським царством
Про це повідомляє Wprost.
На думку Дуди, було б символічно прийняти капітуляцію Росії після її поразки у війні проти України в Переяславі на Київщині. За словами президента Польщі він про це свого часу безпосередньо сказав Зеленському.
"Я кажу: Володимире, дивлячись на нашу історію, як колись ці шляхи розійшлися, я вас прошу – коли ви переможете Росію, коли росіяни прийдуть сюди навколішки підписувати мир, то везіть їх у Переяслав, нехай вони з вами підпишуть мир. Нехай там перекреслять усі ті роки радянського та російського впливу і цю неволю від часів царизму до недавнього часу, від якої ви зараз знову захищаєтесь", – розповів Дуда під час візиту до Латвії.
Президент також Польщі заявив, що вірить, що завдяки спільній підтримці Україна переможе ворога.
- 1 лютого стало відомо, що Володимир Зеленський наприкінці лютого може відвідати Польщу для зустрічі з президентом США Джо Байденом та Анджеєм Дудою.
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