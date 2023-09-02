Духівник Медведчука та Марченко досі живе у Києво-Печерській Лаврі, - "Схеми"
Особистий духівник родини обвинуваченого у держзраді кума Путіна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко продовжує мешкати у Києво-Печерській лаврі як чернець Української православної церкви (Московського патріархату)
Про це в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода "Схеми", що вийшло 2 вересня 2023 року, розповів виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.
"Оксана Марченко відвідувала Лавру. У неї був духівник, який опікувався, я так розумію, їхньою сім’єю загалом. Займався духовною опікою", - сказав архімандрит.
На уточнення журналіста, де той зараз, Авраамій відповів, що у Лаврі.
"Духовний наставник родини Медведчук-Марченко - архімандрит УПЦ (МП) Даміан (Радзіховський). Він з’являвся в одній із серій фільму "Паломниця", який Оксана Марченко випустила у 2021 році і в якому пропагує російське православ’я в Україні та його носія, Українську православну церкву, що підпорядкована Московському патріархатові і є частиною Російської православної церкви (РПЦ)", - зазначає з цього приводу Радіо Свобода.
У тому фільмі Радзіховський проводить для дружини Медведчука екскурсію лаврськими печерами.
- Архімандрит Авраамій перейшов з УПЦ (МП) до Православної церкви України (ПЦУ). У відповідь на його заклик так само вчинила частина братії.
- Церква Московського патріархату продовжує контролювати певні споруди у нижній частині (Нижній лаврі) Києво-Печерської лаври, що має статус національного заповідника й перебуває у державній власності.
- Колишній намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
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