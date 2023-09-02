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Духівник Медведчука та Марченко досі живе у Києво-Печерській Лаврі, - "Схеми"

2 вересня, 2023 субота
20:01
Суспільство Оксана Марченко з архімандритом УПЦ (МП) Даміаном (Радзіховським)

Особистий духівник родини обвинуваченого у держзраді кума Путіна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко продовжує мешкати у Києво-Печерській лаврі як чернець Української православної церкви (Московського патріархату)

Про це в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода "Схеми", що вийшло 2 вересня 2023 року, розповів виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.

"Оксана Марченко відвідувала Лавру. У неї був духівник, який опікувався, я так розумію, їхньою сім’єю загалом. Займався духовною опікою", - сказав архімандрит.

На уточнення журналіста, де той зараз, Авраамій відповів, що у Лаврі.

"Духовний наставник родини Медведчук-Марченко - архімандрит УПЦ (МП) Даміан (Радзіховський). Він з’являвся в одній із серій фільму "Паломниця", який Оксана Марченко випустила у 2021 році і в якому пропагує російське православ’я в Україні та його носія, Українську православну церкву, що підпорядкована Московському патріархатові і є частиною Російської православної церкви (РПЦ)", - зазначає з цього приводу Радіо Свобода.

У тому фільмі Радзіховський проводить для дружини Медведчука екскурсію лаврськими печерами.

  • Архімандрит Авраамій перейшов з УПЦ (МП) до Православної церкви України (ПЦУ). У відповідь на його заклик так само вчинила частина братії.
  • Церква Московського патріархату продовжує контролювати певні споруди у нижній частині (Нижній лаврі) Києво-Печерської лаври, що має статус національного заповідника й перебуває у державній власності.
  • Колишній намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
РПЦ
Оксана Марченко
християнство
УПЦ МП
Віктор Медведчук
ПЦУ
новини Києва
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