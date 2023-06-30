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Суд продовжив цілодобовий домашній арешт митрополита Павла Лебідя. Деталі

30 червня, 2023 п'ятниця
15:32
Кримінал Києво-Печерська лавра, Митрополит Павло (Лебідь)

У п’ятницю, 30 червня, Солом’янський суд міста Києва продовжив запобіжний захід для колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебідя)

Про це інформує "Реальний Київ".

Суд схвалив клопотання прокурора про продовження цілодобового домашнього арешту з носінням браслета ще на 2 місяці.

Нагадаємо, митрополита Павла з УПЦ Московського патріархату звинувачують у підбурюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російської агресії проти України.

Відомо, що 29 червня так званий Паша Мерседес, порушив судову заборону на спілкування з вірянами, приїхавши до Києво-Печерської лаври, попри те, що перебуває під домашнім арештом. Його адвокат пояснив це тим, що він заїхав туди пообідати дорогою до суду.

Що відомо про справу Лебідя

29 березня УПЦ (МП) мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. 

30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ (МП) не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Хоча 29 березня мала звільнити будівлі.

Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

Пізніше митрополит московської церкви Павло Лебідь заявив, що слідчі СБУ вручили йому підозру, а також що 1 квітня в його будинку проведуть обшуки.

Співробітники Служби безпеки України вручили йому підозру. Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук.

Також 1 квітня СБУ оприлюднила фрагменти перехоплених телефонних розмов за участю митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя).  

Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт в цілодобовому режимі.  

 29 травня митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу до 1 липня продовжили домашній арешт.

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