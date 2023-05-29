Суд продовжив митрополиту УПЦ МП Павлу домашній арешт до 1 липня

Про це пише Суспільне.

Судді Соломʼянського районного суду Києва задовольнили клопотання прокурора щодо продовження цілодобового домашнього арешту до 1 липня із зобов’язанням носити браслет.

"Просимо до 1 липня продовжити домашній арешт, за підозрою Петра Лебідя, у виправдовуванні збройної агресії та принижуванні громадян у зв‘язку з релігійними переконаннями. Досудове розслідування триває, під час слідчих дій, встановлено, що може впливати на свідків", - йдеться у клопотанні прокурора Євгена Завістовського.

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На клопотання митрополит Павло звернувся до прокурора і слідчого СБУ: "Вам не стидно, що ви пишете? Одному й другому".