"Думаєте, Польща просто так тисне бідну Україну?": Лукашенко запустив щодо Зеленського зневажливий наратив

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Ви думаєте, що Польща просто так сьогодні тисне цю бідну Україну? Та ні, вже через океан відмашку дали", - заявив самопроголошений президент Білорусі.

За словами Лукашенка, Захід нібито планує "зливати" Володимира Зеленського через те, що він уже "набрид".

Білоруський диктатор продовжує транслювати російські наративи, мета яких – підірвати авторитет українського президента і послабити підтримку України з боку західних партнерів. Окрім цього, подібні наративи мають на меті створити враження, буцімто Зеленський є слабким і некомпетентним лідером, який не може забезпечити успіх України у війні", - пояснює ЦПД.

Водночас у Центрі наголосили, що Захід продовжує підтримувати український народ у війні проти країни-терористки й надсилати військову допомогу.