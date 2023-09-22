"Думаєте, Польща просто так тисне бідну Україну?": Лукашенко запустив щодо Зеленського зневажливий наратив
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко просуває зневажливі проросійські наративи стосовно України та Володимира Зеленського
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Ви думаєте, що Польща просто так сьогодні тисне цю бідну Україну? Та ні, вже через океан відмашку дали", - заявив самопроголошений президент Білорусі.
За словами Лукашенка, Захід нібито планує "зливати" Володимира Зеленського через те, що він уже "набрид".
Білоруський диктатор продовжує транслювати російські наративи, мета яких – підірвати авторитет українського президента і послабити підтримку України з боку західних партнерів. Окрім цього, подібні наративи мають на меті створити враження, буцімто Зеленський є слабким і некомпетентним лідером, який не може забезпечити успіх України у війні", - пояснює ЦПД.
Водночас у Центрі наголосили, що Захід продовжує підтримувати український народ у війні проти країни-терористки й надсилати військову допомогу.
- Дипломат Роман Безсмертний переконаний, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенка намагається домовитись з Китаєм про фінансову підтримку.
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