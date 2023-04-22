Duracell оголосив про вихід з ринку РФ, - росЗМІ

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на лист компанії.

У компанії телеграм-каналу Mash підтвердили, що рішення піти ухвалили акціонери. Розпорядилися розірвати всі чинні контракти в односторонньому порядку, розпродати запаси, розрахуватися з персоналом, розіслати партнерам листи і подяками за можливість заробляти гроші в Росії.

Там повідомили, що виробник йде з країни через повне припинення постачання продукції із заводу в Бельгії.

Duracell - торгова марка побутових батарейок, що випускаються транснаціональною компанією Procter & Gamble,