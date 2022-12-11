Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо"

"Є припущення, що вибухи в Криму це робота наших партизанів. Проте я б не розділяв партизанський рух зі Збройними силами України. Оскільки вони діють в інтересах одне одного. Однак, якщо говорити про Південь України, то багато чого відбувається не тільки в Криму, а також на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини", - пояснив Попович.

Військовий оглядач вважає, що ЗСУ на Півдні України продовжує тактику зі знищенням російських позицій перед звільненням територій.

"Вчора в Мелітополі було завдано ударів по казармах окупантів. Дуже багато там 200-х та 300-х російських військових. Все це поєднується в нашу звичну тактику. ЗСУ перед звільненням території знищують російські оборонні позиції. Зокрема знищують їхні казарми, штаби та склади з боєприпасами", - додав він.

10 грудня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що українські захисники завдали влучних ударів по окупаційних військах у місті

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