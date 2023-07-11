Два київські мости перебувають в аварійному стані, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що наразі у столиці два мости, Патона та Метро, перебувають в аварійному стані, їх планують реконструювати
Про це він розповів в інтерв'ю "Бабелю".
За словами Кличка, міст Патона два роки тому передали на баланс Міністерства інфраструктури. Його мали реконструювати у межах проєкту "Велике будівництво".
"Цей обʼєкт - памʼятка архітектури, і там багато нюансів, зокрема з Мінкультури, які держава може вирішити максимально швидко", - зазначив Кличко.
У аварійному стані також перебуває міст Метро. Його перебудова є величезним ризиком, оскільки міст має експериментальну конструкцію: у СРСР таких було лише кілька. Наразі триває розробка проєкту протиаварійних робіт, оновлення планують розпочати наступного року.
Крім того, Кличко розповів, що комунальне підприємство "Київавтошляхміст", яке відповідає за утримання мостів, передало уряду інформацію та документи для проведення ревізії, яка відбудеться у межах повної перевірки всіх захисних споруд Києва, анонсованої президентом.
"Це має бути масштабна ревізія. Щоправда, не зовсім зрозуміло, як саме і за якими критеріями вона відбуватиметься. Бо, наскільки я знаю, в Україні понад 12 тисяч мостів і шляхопроводів. У Києві, наприклад, - 175", - додав мер Києва.
- 6 липня у Києві завершили будівництво одного з найбільших довгобудів столиці - Дарницького мосту. Водіям відкрили рух двома новозбудованими з’їздами.
- 11 липня Кличко повідомив, що у Києві триває підготовка до зими навіть попри "безкінечні обшуки" на комунальних підприємствах. Наразі на більшості тепломереж уже здійснили гідравлічні випробування, а також замінили найбільш аварійні ділянки.
- Мер столиці також розповів про робочі конфлікти з Офісом президента. Так, за словами Кличка, голови десяти районних адміністрацій столиці підпорядковуються не йому, а перебувають у вертикалі президента.
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