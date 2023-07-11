Про це він заявив в інтерв'ю "Бабелю".

Так за словами Кличка, голови десяти районних адміністрацій столиці підпорядковуються не меру міста, а перебувають у вертикалі президента. Вони є балансоутримувачами укриттів Києва і відповідають за них. Також вони отримують кошти на їхнє облаштування.

Кличко стверджує, що натомість велика кількість укриттів, про які голови райадміністрацій "відрапортували", або не відповідають вимогам до експлуатації, або ж їх узагалі не існує.

"Усе летить в Кличка... І догану мені виніс Кабмін, хоча раніше це було не в його компетенції - тобто якось криво все зроблене", - зазначив мер Києва.

Він додав, що це може бути "певним ланом дій" з боку Офісу президента. Водночас Кличко й не виключає того, що "Офіс живе в медійному полі, і це може бути спробою публічно знищити мою репутацію".

Мер столиці також розповів, що не зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським із початку повномасштабного вторгнення. Однак він хоче "багато чого" йому сказати.

"Наприклад, хотів би сказати, що дуже деструктивно і незрозуміло для українців виглядає, коли всередині країни деякі політики займаються протистоянням у розпал війни", - наголосив Кличко й додав, що це виглядає "немудро" в очах іноземних партнерів.

Що відомо про конфлікт Кличка та ОПУ

Конфлікт між Кличком і Офісом президента загострився після того, як в ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по Києву з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним з укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети біля зачиненого укриття загинуло три людини.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, де заявив, що відповідальними за це є голова МВС Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, та доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.

12 червня ДСНС повідомила, що в Україні проінспектували понад 99% загальної кількості укриттів - це близько 63 тис. об'єктів. З них близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання. Після цього почали ходити чутки, що Кличка та очільника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка можуть звільнити з їхніх посад, після чого призначать на їхнє місце одну довірену особу президента.

А вже 21 червня мер Києва Віталій Кличко заявив про "шквальну кампанію з дискредитації" столичної влади та його особисто. Так він відреагував на призначення судом домашнього арешту директорові департаменту муніципальної безпеки КМДА Романові Ткачуку.

Згодом на засіданні РНБО було ухвалено рішення посилити відповідальність за неналежне утримання укриттів. 26 червня президент Зеленський своїм указом ввів у дію це рішення. А вже 27 червня меру Києва Віталію Кличку та ще сімом посадовцям з Київщини було оголошено догану. Тоді ж з посад звільнили голів Деснянської та Святошинської районної держадміністрації Києва