Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство З посад звільнили очільників двох райадміністрацій Києва, Кличку та ще сімом посадовцям оголошено догани

З посад звільнили очільників двох райадміністрацій Києва, Кличку та ще сімом посадовцям оголошено догани

27 червня, 2023 вiвторок
17:45
Суспільство термінова новина

Звільнено з посад голів Деснянської та Святошинської районної держадміністрації Києва. Також меру Києва Віталію Кличку та ще сімом посадовцям з Київщини оголошено догану

Про це інформує Уряд Online.

Так звільнено Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та Сергія Павловського з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Крім того, було підтримано проєкти розпоряджень президента України про звільнення:

  • Хомича Олександра з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області;
  • Мерзлюк Людмили з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області;
  • Сизон Тетяни з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області.

Також меру Києва Віталію Кличку оголосили догану. Крім нього, притягнуть до дисциплінарної відповідальності:

  • начальника КМВА Сергія Попка;
  • голову Голосіївської районної держадміністрації Сергія Садового;
  • голову Оболонської районної держадміністрації Кирила Фесика;
  • очільницю Печерської райдержадміністрації Наталію Кондрашову;
  • очільницю Солом'янської райдержадміністрації Ірину Чечотку.

Крім того, догану оголошено першому заступникові голови Дарницької райдержадміністрації Миколі Калашникову та першому заступникові голови Шевченківської райдержадміністрації Олександру Поповцеву.

Павла Бабія увільнили від тимчасового виконання обов'язків Дніпровської райдержадміністрації в Києві. Так само увільнили Сергія Коваленка від тимчаосвого виконання обов'язків очільника Подільської райдержадміністрації у столиці.

Також 27 червня Кабмін України ухвалив рішення про звільнення Олександра Грибана з посади заступника міністра економіки. Водночас заступником міністра юстиції з питань євроінтеграції призначено Людмилу Сгуак.

Крім того, Кабмін підтримав рішення про призначення Руслана Мовчана на посаду першого заступника очільника Запорізької облдержадміністрації.

Ситуація з укриттями

У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по Києву з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним з укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети біля зачиненого укриття загинуло три людини.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, де заявив, що відповідальними за це є голова МВС Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, та доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.

12 червня ДСНС повідомила, що в Україні проінспектували понад 99% загальної кількості укриттів - це близько 63 тис. об'єктів. З них близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання.

23 червня на засіданні РНБО було ухвалено рішення посилити відповідальність за неналежне утримання укриттів. 26 червня президент Зеленський своїм указом ввів у дію це рішення.

Віталій Кличко
Київщина
Сумщина
Житомирщина
Запорізька область
новини Києва
Читайте також:
путін пригожин
26 червня, 2023 понедiлок
Є дві версії щодо бунту Пригожина, - полковник запасу СБУ Притула
Шахтар, Ігор Йовічевіч
27 червня, 2023 вiвторок
Президент "Шахтаря" визначився з новим головним тренером команди, - ЗМІ
путін
26 червня, 2023 понедiлок
Остаточну крапку в заколоті ставити зарано, далі буде, - генерал-лейтенант Кондратюк
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.71
    Купівля 36.71
    Продаж 37.41
  • EUR
    Купівля 40.28
    Продаж 41.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
27 червня
18:08
OPINION
Вадим Денисенко
У перевороті Пригожина немає переможців
18:07
Київ, Майдан Незалежності
З нагоди Дня Конституції для киян і гостей столиці проведуть безплатні екскурсії
17:50
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
Наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають уже 4-й день, у Бахмут ще не зайшли, - Маляр
17:45
Google вперше за 4 роки оновив логотип операційної системи Android
17:39
Представник Китаю в ЄС Фу Цун
Посол Китаю в ЄС про підтримку кордонів України 1991 року: "Не розумію, чому б і ні"
17:30
Оновлено
Тігран Оганнісян та Микита Ханганов
У Бердянську відбудеться прощання з неповнолітніми партизанами, яких убили російські снайпери
17:21
Ексклюзив
Євген Пригожин
Пригожин хотів курувати інститут ПВК та стати на одну сходинку з Шойгу чи керівництвом ФСБ, - експерт UIF Тишкевич
17:19
Єнс Столтенберг
Столтенберг ще на рік залишиться генсеком НАТО, - Euractiv
17:12
Олександр Лукашенко
Лукашенко заявив, що вагнерівці не охоронятимуть російську ядерну зброю в Білорусі
16:58
Оновлено
Євген Пригожин
Лукашенко підтвердив прибуття Пригожина до Білорусі
16:42
Привид Києва, який тримає наше небо: Порошенко передав авіаційній бригаді вантажівки для зенітних установок
16:42
Каховська ГЕС, підтоплення
ЄС передасть Україні 500 генераторів для потреб постраждалих від підриву Каховської ГЕС районів
16:35
Латвія
Латвія продовжила тимчасовий захист для українських біженців
16:29
У Києві протестували автоматизовані системи доступу до укриттів
16:26
Київ метро
У Києві на час літніх канікул проїзд для школярів буде платним
16:25
Андрій Ярмоленко
Ярмоленко повернувся до київського "Динамо"
16:18
Росіяни обстріляли Запорізьку область: загинула людина, шістьох поранено
16:11
Стартова ціна — понад $50 тис.: на аукціон виставлять светр принцеси Діани
16:10
Матеуш Моравецький
Польща робить усе, аби не допустити аварії на Запорізькій АЕС, – Моравецький
16:01
OPINION
Петро Олещук
У Путіна вже переписують історію пригожинського путчу
15:58
Віктор Хрєнін
Міністр оборони Білорусі прийшов на доповідь до Лукашенка з копією ядерної бомби
15:52
лабораторія
Вимкнув морозилку, бо дратував звук: у США прибиральник знищив результати понад 20 років роботи дослідників
15:50
перевірка документів на кордоні
Раді пропонують посилити вимоги до в'їзду в Україну для іноземців
15:46
Pinanga subterranea
На острові Борнео виявили новий вид пальми, яка плодоносить і квітне під землею
15:40
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
У Запоріжжі проведуть спецнавчання на випадок аварії на АЕС: мешканців просять не панікувати
15:19
Артем Бесєдін (у центрі), Динамо - Фенербахче
"Динамо" позбулося травмованого футболіста збірної України
15:17
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
З людьми не проводять роботу на випадок аварії на ЗАЕС, щоб уникнути панічних настроїв, - депутат Запорізької облради Ашурбеков
15:16
озеро набуло червоного кольору
В Японії озеро набуло червоного кольору внаслідок витоку рідини з пивзаводу
15:16
втрачене місто майя
Археологи виявили у джунглях Мексики давно загублене стародавнє місто майя
15:04
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:02
ліки
З 1 липня "Доступні ліки" видаватимуть лише за електронним рецептом. Подробиці
14:45
Одеса пляж
Підрив Каховської ГЕС: на Одещині спостерігається цвітіння води у Чорному морі, заборонено купатися то ловити рибу
14:42
ПВК Вагнер
ДПСУ спростувала інформацію про будівництво таборів для ПВК Вагнера у Білорусі
14:36
на фото: затриманий інженер, який погодився на співпрацю з РФ
У Лимані затримали інженера електромереж, який знеструмив цивільних та подав енергію окупантам
14:22
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Лукашенко має небоєздатну армію, ПВК Вагнера має це виправити, - військовий експерт Ступак
14:22
Володимир Зеленський
Зеленський: є всі підстави для політичного запрошення України до НАТО
14:14
Молодіжна збірна України, Євро-2023
Іспанія - Україна: де дивитися матч молодіжного Євро-2023 за 1 місце у групі
14:10
Віктор Орбан
Орбан заявив, що не вважає Путіна військовим злочинцем
14:02
OPINION
Карл Волох
Про дипломатію Зеленського
14:00
Запорізька АЕС
В Енергоатомі повідомили про ситуацію на Запорізькій АЕС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV