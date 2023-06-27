З посад звільнили очільників двох райадміністрацій Києва, Кличку та ще сімом посадовцям оголошено догани

Про це інформує Уряд Online.

Так звільнено Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та Сергія Павловського з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Крім того, було підтримано проєкти розпоряджень президента України про звільнення:

Хомича Олександра з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області;

Мерзлюк Людмили з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області;

Сизон Тетяни з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області.

Також меру Києва Віталію Кличку оголосили догану. Крім нього, притягнуть до дисциплінарної відповідальності:

начальника КМВА Сергія Попка;

голову Голосіївської районної держадміністрації Сергія Садового;

голову Оболонської районної держадміністрації Кирила Фесика;

очільницю Печерської райдержадміністрації Наталію Кондрашову;

очільницю Солом'янської райдержадміністрації Ірину Чечотку.

Крім того, догану оголошено першому заступникові голови Дарницької райдержадміністрації Миколі Калашникову та першому заступникові голови Шевченківської райдержадміністрації Олександру Поповцеву.

Павла Бабія увільнили від тимчасового виконання обов'язків Дніпровської райдержадміністрації в Києві. Так само увільнили Сергія Коваленка від тимчаосвого виконання обов'язків очільника Подільської райдержадміністрації у столиці.

Також 27 червня Кабмін України ухвалив рішення про звільнення Олександра Грибана з посади заступника міністра економіки. Водночас заступником міністра юстиції з питань євроінтеграції призначено Людмилу Сгуак.

Крім того, Кабмін підтримав рішення про призначення Руслана Мовчана на посаду першого заступника очільника Запорізької облдержадміністрації.

Ситуація з укриттями

У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по Києву з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним з укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети біля зачиненого укриття загинуло три людини.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, де заявив, що відповідальними за це є голова МВС Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, та доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.

12 червня ДСНС повідомила, що в Україні проінспектували понад 99% загальної кількості укриттів - це близько 63 тис. об'єктів. З них близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання.

23 червня на засіданні РНБО було ухвалено рішення посилити відповідальність за неналежне утримання укриттів. 26 червня президент Зеленський своїм указом ввів у дію це рішення.