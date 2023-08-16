Про це інформує NHK.

Японські метеорологи зазначають, що тропічний тайфун Лан, ймовірно, надалі принесе сильний дощ у регіони Токай і Хокуріку.

Метеорологічне агентство повідомляє, що Лан рухається з півночі на північний схід над Японським морем зі швидкістю 20 кілометрів на годину. Очікується, що він буде рухатися далі на північ і високі хвилі продовжуватимуть поширюватися біля східної та західної Японії.

Так, місто Тотторі на заході Японії зафіксувало понад 500 міліметрів опадів з обіду понеділка до ранку середи, що втричі перевищує типову кількість опадів за весь серпень.

А у префектурі Сідзуока влада видала розпорядження про евакуацію двох містах, де дощ підвищив ризик зсувів. Це торкнулося понад 380 000 жителів.

Влада закликає людей залишатися пильними щодо зсувів, повеней у низинних районах, розливу річок, блискавок і торнадо.

У деяких частинах західної Японії спостерігаються збої в транспортному сполученні, зокрема у швидкісних поїздах Токайдо і Санйо Сінкансен і внутрішніх рейсах.