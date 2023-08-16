Два міста у Японії евакуюють через ризики зсувів на тлі сильних дощів
У середу, 16 серпня, влада префектури Сідзуока на захід від Токіо ухвалила рішення про евакуацію жителів двох японських міст з населенням понад 380 тисяч людей через загрозу зсувів ґрунтів
Про це інформує NHK.
Японські метеорологи зазначають, що тропічний тайфун Лан, ймовірно, надалі принесе сильний дощ у регіони Токай і Хокуріку.
Метеорологічне агентство повідомляє, що Лан рухається з півночі на північний схід над Японським морем зі швидкістю 20 кілометрів на годину. Очікується, що він буде рухатися далі на північ і високі хвилі продовжуватимуть поширюватися біля східної та західної Японії.
Так, місто Тотторі на заході Японії зафіксувало понад 500 міліметрів опадів з обіду понеділка до ранку середи, що втричі перевищує типову кількість опадів за весь серпень.
А у префектурі Сідзуока влада видала розпорядження про евакуацію двох містах, де дощ підвищив ризик зсувів. Це торкнулося понад 380 000 жителів.
Влада закликає людей залишатися пильними щодо зсувів, повеней у низинних районах, розливу річок, блискавок і торнадо.
У деяких частинах західної Японії спостерігаються збої в транспортному сполученні, зокрема у швидкісних поїздах Токайдо і Санйо Сінкансен і внутрішніх рейсах.
- У вівторок, 15 серпня, на найбільший півострів на японському острові Хонсю Кії обрушився тайфун Лан. Внаслідок сильних опадів закрили аеропорт та перекрили автомобільне та залізничне сполучення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.83
-
EUR
Купівля 40.65Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе