На Японію обрушився потужний тайфун: скасовані авіарейси, перекриті дороги та залізничні шляхи
У вівторок, 15 серпня, на найбільший півострів на японському острові Хонсю Кії обрушився тайфун Лан. Внаслідок сильних опадів закрили аеропорт та перекрили автомобільне та залізничне сполучення
Про це інформує Kyodo News.
Зазначається, що тайфун накрив деякі західні райони Японії сильними дощами. Так, за 6 годин у Начікацуурі, префектура Вакаяма, випало 304 міліметри опадів, а в Аябе, префектура Кіото, – 190 мм.
Central Japan Railway Co. і West Japan Railway Co. скасували всі швидкісні поїзди між станціями Нагоя та Шін-Осака, а також між станціями Шін-Осака та Окаяма протягом вівторка.
Оператори швидкісних доріг частково закрили мережі в районах, які, ймовірно, постраждали від тайфуну, тоді як Japan Airlines Co. і All Nippon Airways Co. скасували понад 560 рейсів, які переважно відправлялися та прибували на заході Японії, це вплинуло на понад 50 000 пасажирів.
Близько 650 людей були змушені залишитися на ніч в аеропорту Кансай, розташованому на штучному острові в Осакській затоці, після перекриття залізничного та автомобільного сполучення через тайфун.
Крім цього, закрився популярний парк розваг Universal Studios Japan в Осаці, а чотири літні ігри бейсбольного чемпіонату середньої школи було скасовано та перенесено на середу.
Метеорологічне агентство продовжує попереджати про сильні опади в східній, центральній і західній Японії та закликає жителів бути уважними щодо можливих небезпечних повеней, зсувів і сильних вітрів.
- 9 серпня тайфун Ханун спричинив потужні зливи на частині японського острова Кюсю, унаслідок чого було знеструмлено понад 17 тисяч домогосподарств та призупинено рух поїздів.
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