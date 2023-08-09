У Японії через тайфун Ханун знеструмлено понад 17 тис. домогосподарств
Тайфун Ханун спричинив потужні зливи на частині японського острова Кюсю, унаслідок чого було знеструмлено понад 17 тисяч домогосподарств та призупинено рух поїздів
Про це інформує Kyodo News.
За даними Японського метеорологічного агенства, тайфун може спричинити зсуви та повені. Атмосферний тиск в його епіцентрі становить 975 гектопаскалів, а швидкість вітру сягає 144 км/год.
Наразі було призупинено залізничні перевезення між станціями Кумамото та Кагосіма-Тюо, а також Такео-Онсен та Нагасакі.
За даними Kyushu Electric Power Co, у близько 17 630 домогосподарств у префектурах Кумамото, Оіта, Міядзакі та Кагосіма відсутня електроенергія станом на ранок середи, 9 серпня.
- У японській префектурі Окінава пронісся тайфун Ханун. Унаслідок цього, станом на 2 серпня, загинула людина, ще 11 постраждали.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.92
Купівля 36.92Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе