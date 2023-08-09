Про це інформує Kyodo News.

За даними Японського метеорологічного агенства, тайфун може спричинити зсуви та повені. Атмосферний тиск в його епіцентрі становить 975 гектопаскалів, а швидкість вітру сягає 144 км/год.

Наразі було призупинено залізничні перевезення між станціями Кумамото та Кагосіма-Тюо, а також Такео-Онсен та Нагасакі.

За даними Kyushu Electric Power Co, у близько 17 630 домогосподарств у префектурах Кумамото, Оіта, Міядзакі та Кагосіма відсутня електроенергія станом на ранок середи, 9 серпня.