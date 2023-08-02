Внаслідок тайфуну Ханун у Японії загинула людина, 11 постраждали
У японській префектурі Окінава пронісся тайфун Ханун. Унаслідок цього загинула людини, також 11 постраждали. Крім цього, знеструмлено понад 210 тисяч домогосподарств
Про це пише Reuters.
Станом на 9 ранку відомо про одного загиблого та 11 поранених. За даними Агентства з боротьби з пожежами та стихійними лихами, чоловік опинився під обваленим гаражем, у нього зупинилося серце.
Влада Японії закликала евакуюватися 700 тисяч людей через сильний вітер у регіоні. Шторм обрушився в пік літнього туристичного сезону, коли кількість відпочивальників повернулася до рівня, який був до пандемії.
Телевізійні кадри показали, що сильний вітер перевернув автомобілі на кількох стоянках. Дощ розбивав порожні вулиці, а вітер піднімав хвилі на затоплених вулицях. За даними JMA, у деяких місцях на Окінаві в середу вранці були зареєстровані пориви вітру майже 200 км/год, а за останні 24 години випало понад 250 мм дощу.
- У середу, 19 липня, потужний шторм з сильним вітром і сильним дощем пронісся Хорватією, Словенією та Боснією. Через це загинули щонайменше 5 людей, десятки отримали поранення.
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