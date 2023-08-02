Внаслідок тайфуну Ханун у Японії загинула людина, 11 постраждали

Про це пише Reuters.

Станом на 9 ранку відомо про одного загиблого та 11 поранених. За даними Агентства з боротьби з пожежами та стихійними лихами, чоловік опинився під обваленим гаражем, у нього зупинилося серце.

Влада Японії закликала евакуюватися 700 тисяч людей через сильний вітер у регіоні. Шторм обрушився в пік літнього туристичного сезону, коли кількість відпочивальників повернулася до рівня, який був до пандемії.

Телевізійні кадри показали, що сильний вітер перевернув автомобілі на кількох стоянках. Дощ розбивав порожні вулиці, а вітер піднімав хвилі на затоплених вулицях. За даними JMA, у деяких місцях на Окінаві в середу вранці були зареєстровані пориви вітру майже 200 км/год, а за останні 24 години випало понад 250 мм дощу.