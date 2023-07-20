На Балканах пронісся потужний шторм: щонайменше 5 загиблих, десятки поранених
У середу, 19 липня, потужний шторм з сильним вітром і сильним дощем пронісся Хорватією, Словенією та Боснією. Через це загинули щонайменше 5 людей, десятки отримали поранення
Про це пише Associated Press.
Зазначається, що цей шторм став другим за два дні після серії надзвичайно спекотних і сухих днів. В інших частинах Європи хвиля спеки, яка тривала, спричинила лісові пожежі та попередження про здоров’я населення.
Як повідомляє хорватська поліція, двоє чоловіків загинули в столиці Загребі після того, як на них впали дерева. Ще один 50-річний чоловік був збитий на вулиці, а 48-річний чоловік перебував у своїй машині.
Також Служба цивільного захисту в східній Хорватії повідомила, що одна людина загинула внаслідок падіння дерева на її автомобіль у місті Черник.
Зазначається, що громадська телекомпанія RTV Словенія повідомила, що одна людина загинула, а ще одна отримала поранення, коли на них впало дерево в районі озера Блед. Одна людина також загинула в Боснії та щонайменше 20 отримали поранення.
Найбільшої шкоди зазнали високогірні ліси. Влада попередила альпіністів триматися подалі від цих районів.
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