Про це пише Associated Press.

Зазначається, що цей шторм став другим за два дні після серії надзвичайно спекотних і сухих днів. В інших частинах Європи хвиля спеки, яка тривала, спричинила лісові пожежі та попередження про здоров’я населення.

Як повідомляє хорватська поліція, двоє чоловіків загинули в столиці Загребі після того, як на них впали дерева. Ще один 50-річний чоловік був збитий на вулиці, а 48-річний чоловік перебував у своїй машині.

Також Служба цивільного захисту в східній Хорватії повідомила, що одна людина загинула внаслідок падіння дерева на її автомобіль у місті Черник.

Зазначається, що громадська телекомпанія RTV Словенія повідомила, що одна людина загинула, а ще одна отримала поранення, коли на них впало дерево в районі озера Блед. Одна людина також загинула в Боснії та щонайменше 20 отримали поранення.

Найбільшої шкоди зазнали високогірні ліси. Влада попередила альпіністів триматися подалі від цих районів.