Про це інформує Reuters.

У місцевій поліції повідомили, що внаслідок шторму загинула 51-річна жінка. На її автомобіль впало дерево. У Амстердамі поранення отримали кілька людей. Крім того, шторм повалив десятки дерев, пошкодив авто та будинки.

Національний метеорологічний інститут попередив жителів провінції Північна Голландія про найвищий рівень штормової небезпеки. Місцевих закликали залишатися вдома та викликати служби екстреної допомоги лише у випадках загрози життю.

Наразі залізниця скасувала усі рейси на півночі країни, амстердамський аеропорт "Схіпгол" - понад 400 рейсів. Крім того, шосе на північ від Амстердама закрили через падіння дерев.

За інформацією метеорологічного агентства Weeronline, шторм "Полі" став найсильнішим в історії Нідерландів із січня 2018 року. Швидкість вітру сягала до 145 км на год.

Зазначається, що шторм буде рухатися у східному напрямку і стане менш інтенсивним у другій половині дня.