Два найбільші банки США призупинили операції з російським держборгом, - Bloomberg
Два найбільші банки США JPMorgan Chase і Goldman Sachs призупинили операції з обслуговування боргових зобов'язань РФ
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними джерел агентства, JPMorgan Chase і Goldman Sachs Group вирішили відмовитися від операцій з боргу РФ після того, як Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) заборонило учасникам ринку США купувати як нові, так і існуючі боргові та пайові цінні папери, випущені суб'єктом РФ.
"Відповідно до оновлених рекомендацій OFAC і згортання діяльності Goldman Sachs, пов'язаної з Росією, фірма більше не проводитиме певних операцій з формування активності ринку щодо російських юридичних осіб", - йдеться у заяві одного з банків.
- Раніше у Держдепі заявили, що США щомісяця виділятимуть Україні $1,5 млрд. Кошти планують спрямувати на підтримку роботи українського уряду.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 35.01
-
EUR
Купівля 35.64Продаж 36.98
- Актуальне
- Важливе