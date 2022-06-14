Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел агентства, JPMorgan Chase і Goldman Sachs Group вирішили відмовитися від операцій з боргу РФ після того, як Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) заборонило учасникам ринку США купувати як нові, так і існуючі боргові та пайові цінні папери, випущені суб'єктом РФ.

"Відповідно до оновлених рекомендацій OFAC і згортання діяльності Goldman Sachs, пов'язаної з Росією, фірма більше не проводитиме певних операцій з формування активності ринку щодо російських юридичних осіб", - йдеться у заяві одного з банків.

Раніше у Держдепі заявили, що США щомісяця виділятимуть Україні $1,5 млрд. Кошти планують спрямувати на підтримку роботи українського уряду.

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