США щомісяця виділятимуть Україні $1,5 млрд, - Держдеп
Вашингтон анонсував щомісячні транші Києву в розмірі $1,5 млрд
Про це заявив заступник Міністра закордонних справ США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wilson Center.
"Ми вже виділили на ці цілі мільярд доларів через різні механізми і маємо намір направляти ще по 1,5 млрд доларів щомісяця протягом чотирьох-п'яти місяців", - заявив Хоган.
Кошти планують спрямувати на підтримку роботи українського уряду.
- Напередодні Міністр оборони США Ллойд Остін заявив що його країна готова "надати все і допомогти Україні бути успішною", прокоментувавши потребу Києва у 1000 гаубиць і 300 ракетних системах залпового вогню для перемоги над Росією.
- Також у Пентагоні спростували чутки про перепродаж Україною зброї, отриманої від країн Заходу – надана Україні зброя не йде на чорний ринок, а щодня ефективно працює на фронті.
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