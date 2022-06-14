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США щомісяця виділятимуть Україні $1,5 млрд, - Держдеп

14 червня, 2022 вiвторок
05:50
Економіка посольство США

Вашингтон анонсував щомісячні транші Києву в розмірі $1,5 млрд

Про це заявив заступник Міністра закордонних справ США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wilson Center.

"Ми вже виділили на ці цілі мільярд доларів через різні механізми і маємо намір направляти ще по 1,5 млрд доларів щомісяця протягом чотирьох-п'яти місяців", - заявив Хоган.

Кошти планують спрямувати на підтримку роботи українського уряду.

  • Напередодні Міністр оборони США Ллойд Остін заявив що його країна готова "надати все і допомогти Україні бути успішною", прокоментувавши потребу Києва у 1000 гаубиць і 300 ракетних системах залпового вогню для перемоги над Росією.
  • Також у Пентагоні спростували чутки про перепродаж Україною зброї, отриманої від країн Заходу – надана Україні зброя не йде на чорний ринок, а щодня ефективно працює на фронті.

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США
допомога Україні
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