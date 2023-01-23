Два рази на місяць офіс Еспресо перетворюється на волонтерську кухню
Директорка телеканалу Катерина Єрмолович згуртувала колектив задля благодійної мети - виготовлення вітамінних сумішей для українських військових
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Колеги охоче долучаються до спільної справи в ім’я тих, хто зараз на фронті.
Телевізійна команда ділить обов'язки між собою. Хтось очищує імбир, хтось сортує журавлину і обліпиху, інші - ріжуть цитрусові. А далі корисні інгредієнти мелють і змішують. Такі суміші можна використовувати як вітамінний чай або ж споживати до чаю.
Загалом телевізійники виготовляють близько 30-ти літрів вітамінної суміші за раз та відправляють на передову для наших захисників.
Разом ми - сила!
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