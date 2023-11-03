3 листопада - День інженерних військ та День ракетних військ і артилерії

День ракетних військ та артилерії

Фото: колаж Еспресо

Це професійне свято усіх артилеристів та ракетників. Воно було приурочене до того дня, коли в часи ІІ Світової війни було розпочато операцію зі звільнення Києва - столиці України.

Свято відзначають на підставі Указу Президента (від 31.10 97).

День інженерних військ

Таке свято було затверджене Указом Президента (від 27.10.99) на знак визначних заслуг воїнів-інженерів, саперів та ветеранів України.

Щороку інженерні війська залучаються до ліквідації жахливих наслідків різних стихійних лих, зокрема, повеней у західних регіонах України, вони захищають гідротехнічні споруди під час льодоходу, мости, проводять рятувальні роботи не тільки в тилу, а й від наслідків обстрілів окупаційної армії Росії.

Для українців у цей день важливо вітати наших рятівників - представників інженерних військ. Адже саме ці люди є на сьогодні єдиними, для яких війна ніколи не закінчується, бо інженерні війська з перших днів трагедії на ЧАЕС почали виконувати невідкладні роботи, з ліквідації наслідків глобальної катастрофи.