3 листопада - День інженерних військ та День ракетних військ і артилерії
День інженерних військ - свято, встановлене в Україні згідно з Указом президента України "Про День інженерних військ" від 27 жовтня 1999 р. День ракетних військ і артилерії — державне свято України, що відзначається щорічно 3 листопада на честь українських ракетних військ та артилерії
День ракетних військ та артилерії
Фото: колаж Еспресо
Це професійне свято усіх артилеристів та ракетників. Воно було приурочене до того дня, коли в часи ІІ Світової війни було розпочато операцію зі звільнення Києва - столиці України.
Свято відзначають на підставі Указу Президента (від 31.10 97).
День інженерних військ
Таке свято було затверджене Указом Президента (від 27.10.99) на знак визначних заслуг воїнів-інженерів, саперів та ветеранів України.
Щороку інженерні війська залучаються до ліквідації жахливих наслідків різних стихійних лих, зокрема, повеней у західних регіонах України, вони захищають гідротехнічні споруди під час льодоходу, мости, проводять рятувальні роботи не тільки в тилу, а й від наслідків обстрілів окупаційної армії Росії.
Для українців у цей день важливо вітати наших рятівників - представників інженерних військ. Адже саме ці люди є на сьогодні єдиними, для яких війна ніколи не закінчується, бо інженерні війська з перших днів трагедії на ЧАЕС почали виконувати невідкладні роботи, з ліквідації наслідків глобальної катастрофи.
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