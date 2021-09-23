Дві фракції Ради подали заяву про відсторонення Стефанчука від розгляду законопроєкту про олігархів: парламент провалив голосування

Про це передає Еспресо.TV.



Більшість нардепів проголосували за розгляд законопроєкту про олігархів за спецпроцедурою, у свою чергу опозиційні фракції "Європейська солідарність" та "Батьківщина" заблокували трибуну та направили заяву про відсторонення головуючого у ВР Руслана Стефанчука від розгляду законопроєкту.



Нардепи заявили про порушення регламенту.



Проте за відсторонення Стефанчука від розгляду законопроєкту про олігархів проголосував 61 нардеп.



Після цього Рада почала розгляд правок до законопроєкту.



Опозиція скандувала: "Диктатура", "Ви диктуєте диктатуру".



Довідка: Спеціальна процедура передбачає скорочений постатейний розгляд законопроєкту.



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