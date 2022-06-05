Дві громадянки України загинули у залізничній аварії в Німечині

Про це пише Bild.

Як повідомляє ЗМІ, обидві жінки приїхали до Німеччини, втікаючи від війни Росії проти України, та мешкали у родинах, які приймають біженціів.

Крім того, є інформація, що одна з жінок була з дитиною, яка отримала серйозні травми та перебуває у лікарні.

Ававрія, що сталася 3 червня неподалік Гарміш-Партенкірхена у Німеччині, забрала життя п'ятьох людей, ще від 7 до 14 людей вважаються зниклими безвісти, зазначає видання. Потяг, що прямував до Мюнхена, зійшов з рейок, перекинулося кілька вагнонів.

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