Дві громадянки України загинули у залізничній аварії в Німечині
У залізничній катастрофі в Німеччині, що сталася 3 червня, загинули дві українки
Про це пише Bild.
Як повідомляє ЗМІ, обидві жінки приїхали до Німеччини, втікаючи від війни Росії проти України, та мешкали у родинах, які приймають біженціів.
Крім того, є інформація, що одна з жінок була з дитиною, яка отримала серйозні травми та перебуває у лікарні.
Ававрія, що сталася 3 червня неподалік Гарміш-Партенкірхена у Німеччині, забрала життя п'ятьох людей, ще від 7 до 14 людей вважаються зниклими безвісти, зазначає видання. Потяг, що прямував до Мюнхена, зійшов з рейок, перекинулося кілька вагнонів.
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