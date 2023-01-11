Дві країни ЄС відстають у заморожуванні російських активів, - Reuters

Про це інформує Reuters.

Станом на 11 січня уже 27 країн Європейського союзу повідомили про заморожування близько 20,3 млрд євро російських підсанкційних активів. Згідно з документом Європейської комісії майже кожна країна ЄС заморозила підсанкційні активи росіян на мільйони доларів. Водночас Італія, Ірландія, Франція, Іспанія, Німеччина, Бельгія, Люксембург та Австралія заявили про дії на загальну суму понад 1 млрд євро.

Греція ж повідомила, що заморозила російські активи лише на суму 212 тис. євро. Водночас Мальта - на 147 тис. євро.

Це трохи дивно. Або їх мало, або вони не виконують своєї роботи. Або вони щось зробили, але не повідомили нам, хоча мали шанси", - зазначив представник ЄС на умовах анонімності.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ЄС наклав санкції на близько 1300 осіб в 120 організацій. Також було введено санкції, які охоплюють різні сфери економіки, як-от торгівля, транспорт, банківська справа, енергетика, ЗМІ, оборонний сектор.

Цьогоріч ЄС зосередив увагу на тому, як і чи потрібно конфіскувати заморожені російські активи, щоб надалі витратити їх на відновлення України. У цьому контексті також може йтися і про активи російського Центробанку в Європі на суму близько 300 млрд євро.

Також наразі ЄС працює над тим, щоб у всіх державах-членах обхід санкцій став вважатися кримінальним злочином.

Представник ЄС зазначив, що керівництво блоку повинно мати можливість оголосити про прогрес у цих питаннях на саміті ЄС-Україна, що відбудеться в Києві 3 лютого.

5 січня стало відомо, що Естонія продовжила працювати над конфіскацією російських активів на користь України.