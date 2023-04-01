Дві людини зараз правлять у Росії, - Піонтковський

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Дві людини зараз правлять у Росії, Патрушев і Путін, які зараз демонструють повне клінічне безумство. Один розмахує ядерною бомбою. Розумієте, ядерний шантаж 15 років працював як шантаж, щоб у Вашингтоні сказали: не треба провокувати Путіна. Спочатку кілька років не давали Україні Javelins, була та ж сама розмова - не треба провокувати Путіна, раптом візьме ядерну зброю. А потім не даваймо Stingers, не даваймо гаубиці, не давати HIMARS, Patriot, Abrams і так далі. Все! Закінчилась ця гра! Ніхто його більше не боїться, йому пояснили, що його вб’ють", - сказав політолог.

Андрій Піонтковський зазначив, що людина, яка тремтить від якогось вірусу, коли пандемія давно закінчилась, то ця людина не готова померти. Тому, всі розуміють, що це тупий шантаж.

"А подивіться на обличчя Патрушева, коли він переконано говорить і вірить, що Америка ось-ось розпадеться. Каліфорнія відійде до Мексики, Аляска напевне до Сполучених Штатів. Але дуже добре, що ворог перебуває у такому стані", - підсумував Піонтковський.