Дві топ-тенісистки України заявились на Кубок Кремля

Про це повідомляє "Спорт.юа".



Турнір "Кубок Кремля" пройде у Москві з 18 по 24 жовтня. Найрейтинговіша тенісистка, яка зіграє на турнірі в Росії - дев'ята ракетка світу іспанка Гарбіньє Мугуруса.



На "Кубку Кремля" планують виступити дві українки - Даяна Ястремська (53 місце у рейтингу WTA) та Ангеліна Калініна (63). Вони обоє входять у топ-5 кращих тенісисток України.



Турнір проігнорували Еліна Світоліна і Марта Костюк. Вони в цей час гратимуть в Іспанії.