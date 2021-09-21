Дві топ-тенісистки України заявились на Кубок Кремля
Українки Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна потрапили в альтернативний список турніру WTA 500 Кубок Кремля
Про це повідомляє "Спорт.юа".
Турнір "Кубок Кремля" пройде у Москві з 18 по 24 жовтня. Найрейтинговіша тенісистка, яка зіграє на турнірі в Росії - дев'ята ракетка світу іспанка Гарбіньє Мугуруса.
На "Кубку Кремля" планують виступити дві українки - Даяна Ястремська (53 місце у рейтингу WTA) та Ангеліна Калініна (63). Вони обоє входять у топ-5 кращих тенісисток України.
Турнір проігнорували Еліна Світоліна і Марта Костюк. Вони в цей час гратимуть в Іспанії.
- Нагадаємо, 5 вересня Еліна Світоліна у 1/8 фіналу відкритого чемпіонату США перемогла колишню першу ракетку світу Сімону Халеп з Румунії.
- 8 вересня Світоліна у чвертьфіналі US Open програла Лейлі Енні Фернандес з Канади.
- 13 вересня Еліна Світоліна повернулась у топ-4 рейтингу WTA.
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