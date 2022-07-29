Дві третини членів НАТО ратифікували протоколи про вступ Швеції й Фінляндії

Про це повідомила у Twitter очільниця МЗС Швеції Анн Лінде.

"2/3 усіх членів НАТО ратифікували вступ Швеції і Фінляндії. Ми вдячні за вашу підтримку та швидкі 20 ратифікацій!" - написала Лінде.

Міністри закордонних справ Фінляндії та Швеції і генеральний секретар НАТО підписали протоколи про вступ двох країн до організації 5 липня у Брюсселі. Одразу після цього Стокгольм і Гельсінкі набули статусу країн-спостерігачів, які можуть направляти делегації на саміти НАТО, проте не можуть брати участь у голосуваннях.

Фінляндія та Швеція разом подали заявки на вступ до НАТО 18 травня - після майже трьох місяців повномасштабної війни Росії проти України.

29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу.

Президент РФ Володимир Путін сказав, що Москва "відповість симетрично" на встановлення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції.

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