Про це повідомляє Еспресо.TV.

У першій грі турніру Grand Slam у Мельбурні Катерина Завацька, яка займає у світовому рейтингу 309-те місце, перемогла Єву Веддер (221) з Нідерландів - 6:2, 6:3.

У другому колі відбору українка зіграє проти росіянки Еріки Андрєєвої, яка виступає на Australian Open у нейтральному статусі.

Інша українка - Дар'я Снігур (148) переграла мексиканку Фернанду Контрерас Гомес (167) - 6:3, 6:7, 6:4. У другому раунді кваліфікації українка зустрінеться з Брендою Фругвіртовою (135) з Чехії.

Australian Open

Мельбурн, Австралія

10 січня

Кваліфікація. 1-й раунд

Жінки

Катерина Завацька (Україна) - Єва Веддер (Нідерланди) - 6:2, 6:3

Дар'я Снігур (Україна) - Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) - 6:3, 6:7, 6:4

9 січня українці Леся Цуренко та Олексій Крутих вийшли до другого кола кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії.

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