Дві українські тенісистки перемогли на старті Australian Open
Українки Катерина Завацька та Дар'я Снігур перемогли у першому колі кваліфікації відкритого чемпіонату Австралії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першій грі турніру Grand Slam у Мельбурні Катерина Завацька, яка займає у світовому рейтингу 309-те місце, перемогла Єву Веддер (221) з Нідерландів - 6:2, 6:3.
У другому колі відбору українка зіграє проти росіянки Еріки Андрєєвої, яка виступає на Australian Open у нейтральному статусі.
Інша українка - Дар'я Снігур (148) переграла мексиканку Фернанду Контрерас Гомес (167) - 6:3, 6:7, 6:4. У другому раунді кваліфікації українка зустрінеться з Брендою Фругвіртовою (135) з Чехії.
Australian Open
Мельбурн, Австралія
10 січня
Кваліфікація. 1-й раунд
Жінки
Катерина Завацька (Україна) - Єва Веддер (Нідерланди) - 6:2, 6:3
Дар'я Снігур (Україна) - Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) - 6:3, 6:7, 6:4
- 9 січня українці Леся Цуренко та Олексій Крутих вийшли до другого кола кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії.
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