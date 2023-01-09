Українські тенісисти переможно стартували на Australian Open
Українці Леся Цуренко та Олексій Крутих вийшли до другого кола кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У понеділок 9 січня у стартовий день турніру Grand Slam у Мельбурні Леся Цуренко, яка займає 137 місце у світовому рейтингу, перемогла японку Юкі Наїто (226) – 6:2, 6:1.
У другому колі кваліфікації українка зіграє проти Альони Большової з Іспанії (141).
Олексій Крутих (185) у першому раунді відбору переграв Стефана Козлова (198) зі США - 7:5, 6:2. У другому колі українець зіграє проти переможця матчу між італійцем Джанлукою Магером (212) та австрійцем Філіпом Місолічем (149).
Australian Open
Мельбурн, Австралія
9 січня
Кваліфікація, перше коло
Жінки
Леся Цуренко (Україна) - Юкі Наїто (Японія) - 6:2, 6:1
Чоловіки
Олексій Крутих (Україна) - Стефан Козлов (США) - 7:5, 6:2
- 7 січня стало відомо, що іспанський тенісист Карлос Алькарас пропустить перший у 2023 році турнір Grand Slam - Відкритий чемпіонат Австралії.
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