Українські тенісисти переможно стартували на Australian Open

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У понеділок 9 січня у стартовий день турніру Grand Slam у Мельбурні Леся Цуренко, яка займає 137 місце у світовому рейтингу, перемогла японку Юкі Наїто (226) – 6:2, 6:1.

У другому колі кваліфікації українка зіграє проти Альони Большової з Іспанії (141).

Олексій Крутих (185) у першому раунді відбору переграв Стефана Козлова (198) зі США - 7:5, 6:2. У другому колі українець зіграє проти переможця матчу між італійцем Джанлукою Магером (212) та австрійцем Філіпом Місолічем (149).

Australian Open

Мельбурн, Австралія

9 січня

Кваліфікація, перше коло

Жінки

Леся Цуренко (Україна) - Юкі Наїто (Японія) - 6:2, 6:1

Чоловіки

Олексій Крутих (Україна) - Стефан Козлов (США) - 7:5, 6:2

7 січня стало відомо, що іспанський тенісист Карлос Алькарас пропустить перший у 2023 році турнір Grand Slam - Відкритий чемпіонат Австралії.

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