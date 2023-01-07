Найкращий тенісист світу пропустить Australian Open

Про це Алькарс повідомив у twitter.

За словами іспанця, він буде вимушений пропустити змагання у Мельбурні через травму ноги.

"Коли я був на піку форми під час передсезонної підготовки, я отримав травму через випадковий, неприродний рух на тренуванні. Цього разу це напівперетинковий м'яз правої ноги. Я стільки працював, щоб вийти на найкращий рівень в Австралії, але, на жаль, не зможу зіграти на Australian Open. Це важко, але я маю зберігати оптимізм, відновлюватися і дивитися вперед. До зустрічі у 2024 році Australian Open" – написав Алькарас.

Відкритий чемпіонат Австралії відбуватиметься з 16 до 29 січня.

19-річний Карлос Алькарас є лідером світового рейтингу. В 2022 році він виграв перший у кар'єрі турнір найпрестижнішої серії Grand Slam - US Open.

12 вересня 2022 року Карлос Алькарас переміг норвежця Каспера Рууда у фіналі Відкритого чемпіонату США та став першою ракеткою світу.

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