US Open виграв 19-річний тенісист, який став наймолодшою першою ракеткою світу в історії
У ніч проти понеділка, 12 вересня, іспанець Карлос Алькарас переміг норвежця Каспера Рууда у фіналі Відкритого чемпіонату США та став першою ракеткою світу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Нью-Йорку Алькарас переграв Рууда з рахунком 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. 19-річний іспанець вперше в кар'єрі виграв турнір найпрестижнішої серії Grand Slam та очолив світовий рейтинг.
Він став наймолодшою першою ракеткою світу в історії. Зараз Карлосу Алькарасу 19 років та 4 місяці. Іспанець побив рекорд австралійця Ллейтона Г'юїта, який у 2001 році очолив рейтинг ATP (Асоціації тенісистів професіоналів) у віці 20 років та 9 місяців.
US Open
Чоловіки. Фінал
11 вересня
Нью-Йорк, США
Карлос Алькарас (Іспанія) - Каспер Рууд (Норвегія) 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3
- 11 вересня польська тенісистка Іга Швьонтек перемогла у фіналі Відкритого чемпіонату США Онс Жабер з Тунісу.
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