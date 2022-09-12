Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Нью-Йорку Алькарас переграв Рууда з рахунком 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. 19-річний іспанець вперше в кар'єрі виграв турнір найпрестижнішої серії Grand Slam та очолив світовий рейтинг.

Він став наймолодшою першою ракеткою світу в історії. Зараз Карлосу Алькарасу 19 років та 4 місяці. Іспанець побив рекорд австралійця Ллейтона Г'юїта, який у 2001 році очолив рейтинг ATP (Асоціації тенісистів професіоналів) у віці 20 років та 9 місяців.

US Open

Чоловіки. Фінал

11 вересня

Нью-Йорк, США

Карлос Алькарас (Іспанія) - Каспер Рууд (Норвегія) 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3

11 вересня польська тенісистка Іга Швьонтек перемогла у фіналі Відкритого чемпіонату США Онс Жабер з Тунісу.

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