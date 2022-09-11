Перша ракетка світу виграла US Open
Польська тенісистка Іга Швьонтек перемогла у фіналі Відкритого чемпіонату США Онс Жабер з Тунісу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч проти неділі, 11 вересня, у Нью-Йорку Швьонтек переграла Жабер у двох сетах - 6:2, 7:6 (7:5).
Таким чином, перша ракетка світу виграла третій турнір найпрестижнішої серії Grand Slam у кар'єрі. Раніше вона перемагала на Ролан Гаррос у 2020 та 2022 роках.
Іга Швьонтек лідирує у світовому рейтингу. Жабер займає у класифікації WTA (Жіночої тенісної асоціації) п'яту позицію. Вона програла вже другий поспіль фінал Grand Slam. У липні туніска поступилася на Вімблдоні Олені Рибакіній з Казахстану.
US Open
Жінки. Фінал
Нью-Йорк, США
10 вересня
Іга Швьонтек (Польща) - Онс Жабер (Туніс) 6:2, 7:6 (7:5)
- 3 вересня легендарна американська тенісистка Серена Вільямс у третьому колі US Open програла австралійці Айлі Томлянович у матчі, який став останнім в її кар'єрі.
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