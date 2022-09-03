Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ніч проти 3 вересня у Нью-Йорку (США) Вільямс програла Томлянович з рахунком 5:7, 7:6 (7:4), 1:6. Для 40-річної американки ця гра стала останньою в кар'єрі. Раніше вона заявила, що після Відкритого чемпіонату США має намір припинити виступи.

За свою кар'єру Серена Вільямс виграла 367 матчів на турнірах Grand Slam. На рахунку американки 92 перемоги на Australian Open, 69 – на Ролан Гаррос, 98 – на Вімблдоні та 108 – на US Open, що є рекордом для жіночого тенісу. Більше перемог здобув лише швейцарець Роджер Федерер – 369.

Серени Вільямс, не змогла наздогнати австралійку Маргарет Корт за кількістю перемог на турнірах Grand Slam в одиночному розряді. На рахунку Корт 24 титули, американка виграла 23 турніри.

Вільямс є рекордсменкою в жіночому тенісі за загальною сумою отриманих призових. За кар'єру вона заробила $94 млн.

US Open

Нью-Йорк, США

3 вересня

Жінки. Третє коло

Серена Вільямс (США) - Айла Томлянович (Австралія) 5:7, 7:6 (7:4), 1:6

30 серпня на US Open Дар'я Снігур здолала в трьох сетах Сімону Халеп.

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