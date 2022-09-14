Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Про кількість катівень на деокупованих територіях говорити поки що зарано. Проте в кожному великому звільненому населеному пункті були підвали, де окупанти катували наших людей. Тобто ми можемо констатувати, що головними злочинами російської армії є вбивства, тортури та знущання над цивільним населенням України", - пояснив Денисенко.

Радник очільника МВС наголосив, що поліція та інші силові органи продовжують фіксувати воєнні злочини росіян проти цивільного населення.

"На жаль кількість злочинів, які ми фіксуємо на деокупованих територіях, буде тільки збільшуватись. Зараз на цих територіях працює поліція та інші силові органи. Місцеві мешканці вже почали розповідати про ті злочини, які скоювала російська армія на деокупованих територіях. Тому, на жаль, двісті кримінальних справ за злочини росіян є лише початком", - додав він.

13 вересня керівник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що росіяни влаштовували катівню у Балаклії

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