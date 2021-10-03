Двоє українських моряків померли на судні у Бангладеш за таємничих обставин

Про це повідомляє Deniz Haber.

У четвер, 30 вересня, двоє українських моряків, що перебували на борту суховантажу Ap Astarea, який прибув у порт Читтагонг під прапором Маршаллових островів з Єгипту, померли один за одним без видимих ​​причин або хвороб.

Місцеві медики вважають, що причиною смерті одного з них міг бути серцевий напад. Тіла відправлено на розтин. Вже відомо, що моряки не мали симптомів коронавірусу.

Триває розслідування.