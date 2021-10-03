Двоє українських моряків померли на судні у Бангладеш за таємничих обставин
На суховантажі Ap Astarea у бангладеському порту Читтагонг, із нез'ясованих причин, померли двоє моряків з України
Про це повідомляє Deniz Haber.
У четвер, 30 вересня, двоє українських моряків, що перебували на борту суховантажу Ap Astarea, який прибув у порт Читтагонг під прапором Маршаллових островів з Єгипту, померли один за одним без видимих причин або хвороб.
Місцеві медики вважають, що причиною смерті одного з них міг бути серцевий напад. Тіла відправлено на розтин. Вже відомо, що моряки не мали симптомів коронавірусу.
Триває розслідування.
- Нагадаємо, 25 травня українського капітана корабля виявили мертвим під час рейсу з Китаю до Панами.
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