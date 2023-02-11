Двоє жителів Херсонщини отримали поранення від ворожих мін

Про це повідомили 11 лютого в facebook поліції Херсонської області.

Зазначається, що поліція відкрила 29 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських окупантів на Херсонщині

Зокрема відомо, що ворог не перестає цілодобово накривати вогнем Херсон та його передмістя, Білозерську громаду, місто Берислав та населені пункти району: пошкоджені будівля сільради, там вибиті усі вікна та двері, навчальний заклад, квартири у багатоповерхівках, приватні будинки та автомобілі.

"Найбільше від щоденних масованих атак страждає Херсон, який російські війська обстрілюють з мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії та БПЛА. Прибережні та спальні райони міста ворог обстрілює хаотично, намагаючись завдати якомога більшої шкоди інфраструктурі та мирним жителям", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що у лікарню міста Кривий Ріг було доставлено 26-річного жителя Милівської громади Бериславського району з переломами та мінно-вибуховою травмою. Попередньо встановлено, що чоловік наступив на міну, зраза поліція з’ясовує всі обставини події.

Відомо про ще одного жителя Бериславського району, який отримав травми, коли під час збирання дров наступив на вибуховий предмет.

Зокрема поліція нагадує, що продовжує діяти заборона на відвідування лісів, лісосмуг, полів та інших ділянок деокупованих територій, де потенційно можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети, нерозірвані снаряди та міни.

"Розмінування територій, де велися бойові дії, все ще триває, тож небезпечно ходити в ліс, на водойми, поля, не можна наближатися до розбитої ворожої техніки, заходити до покинутих споруд та будинків, з’їжджати на узбіччя доріг, піднімати з землі підозрілі предмети. Не нехтуйте правилами безпеки і бережіть себе!", - зазначають у поліції.

За усіма фактами поліція розпочала кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.