На Херсонщині росіяни застрелили двох мирних жителів на їхньому подвір'ї: відкрито справу про воєнний злочин
Прокурори Херсонської обласної прокуратури провели ексгумацію та огляд тіл двох мешканців смт Велика Олександрівка Херсонської області: вони загинули від рук окупантів
Про це 10 лютого повідомили в telgram-каналі Офісу Генерального прокурора.
"За даними слідства, під час окупації населеного пункту військові РФ розстріляли на подвір’ї домоволодіння двох чоловіків – власника будинку та його сусіда", - йдеться у дописі.
Зазначається, що їхні тіла з ознаками насильницької смерті виявили односельці та поховали на місцевому кладовищі.
Під час ексгумації та огляду трупів попередньо встановлено – в одного кульове поранення у голову, в іншого – в шию.
"Під час огляду місця події правоохоронці вилучили гільзи від вогнепальної зброї та інші докази.Тіла направлено на судово-медичні експертизи", - зазначається у дописі.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру ексочільнику Служби безпеки, який очолив каральні органи РФ в окупованій частині Херсонщини.
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