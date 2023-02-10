Про це 10 лютого повідомили в telgram-каналі Офісу Генерального прокурора.

"За даними слідства, під час окупації населеного пункту військові РФ розстріляли на подвір’ї домоволодіння двох чоловіків – власника будинку та його сусіда", - йдеться у дописі.

Зазначається, що їхні тіла з ознаками насильницької смерті виявили односельці та поховали на місцевому кладовищі.

Під час ексгумації та огляду трупів попередньо встановлено – в одного кульове поранення у голову, в іншого – в шию.

"Під час огляду місця події правоохоронці вилучили гільзи від вогнепальної зброї та інші докази.Тіла направлено на судово-медичні експертизи", - зазначається у дописі.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).