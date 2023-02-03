Двох організаторів вечірок, де знущалися з дівчат, арештували до 1 квітня без права на заставу

Про це Київська обласна прокуратура повідомляє у telegram.

"За клопотанням ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури двом блогерам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Раніше їм було повідомлено про підозру у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України).

Зазначається, що досудове розслідування за оперативними матеріалами співробітників Департаменту міграційної поліції Нацполіції України триває.